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Fransız Savaş Gemisi, Litvanya Açıklarında Deniz Mayınını Tespit Etti

Fransız Savaş Gemisi, Litvanya Açıklarında Deniz Mayınını Tespit Etti
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Uluslararası Open Spirit 2025 donanma operasyonu kapsamında Fransız mayın tarama gemisi Andromede, Litvanya'nın Klaipeda limanı yakınlarında ilk deniz mayınını tespit etti. Mayın, gerekli izinlerin alınmasının ardından imha edilecek. Operasyon, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlayıcıların temizlenmesini amaçlıyor.

VİLNİUS, 14 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Open Spirit 2025 donanma operasyonuna katılan bir Fransız savaş gemisi, Litvanya'nın Klaipeda limanının yaklaşık 38 deniz mili açığında ilk deniz mayınını tespit etti.

Baltık Haber Servisi'nin bildirdiğine göre salı günü Fransız mayın tarama gemisi Andromede (M643) tarafından tespit edilen mayın, gerekli izinlerin alınmasından sonra denizde imha edilecek.

1997 yılından bu yana Baltık ülkeleri arasında dönüşümlü olarak düzenlenen Open Spirit operasyonu ile 2. Dünya Savaşı'ndan geriye kalan patlayıcıların temizlenmesi amaçlanıyor. Şu ana kadar Litvanya sularında 17 batık gemi ve iki uçak kalıntısının yanı sıra 200'den fazla mayın, bomba ve torpido tespit edilmiş durumda.

Bu yılki operasyon, Litvanya'nın karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinde 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Litvanya Donanması Komutanı Albay Giedrius Premeneckas, görevin su altı altyapısının korunması ve deniz güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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