Fransız Prof. Chagnollaud: "Tüm dünya, Batı hariç Filistin Devleti'ni tanıdı"

Orta Doğu Uzmanı, Akdeniz ve Orta Doğu Araştırmalar Enstitüsü (IREMMO) Onursal Başkanı Prof. Dr. Jean-Paul Chagnollaud, Batılı ülkeler hariç tüm dünyanın Filistin Devleti'ni tanıdığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yaklaşık 2 yıldır devam ederken, Fransa ve Belçika'nın da dahil olduğu farklı Avrupa ülkeleri, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gözlemci devlet statüsüne sahip Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis, 2 Aralık 2014'te, üst kanadı olan Senato ise 11 Aralık 2014'te yönetimden Filistin devletinin tanımasını talep eden önergeyi kabul etti.

Ancak, İsrail'i 25 Ocak 1949'da resmi olarak tanıyan Fransa, yıllardır iki devletli çözümü savunmasına rağmen Filistin'i tanımak için o dönemde somut bir adım atmadı.

Fakat Fransa hükümeti temmuzda yaptığı açıklamayla Filistin Devleti'ni bu ay tanıyacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararını, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden 24 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdim." sözleriyle duyurdu.

Fransa'nın bu açıklaması, Tel Aviv hükümetinin sert tepkisine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 17 Ağustos tarihli resmi mektubunda, Macron'un diğer ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırarak, Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savundu.

Elysee Sarayı, 20 Ağustos'ta Netanyahu'nun mektuptaki ifadelerinin "yanlış ve iğrenç" bir analiz olduğunu bildirdi.

Ayrıca Fransız lider, İsrail Başbakanı'na gönderdiği ve Le Monde gazetesinin 26 Ağustos'ta yayımladığı yanıt mektubunda, Yahudi karşıtlığı konusundaki eylemsizlik suçlamalarını reddetti ve "Gazze'nin işgalinin İsrail'e asla zafer getirmeyeceğini" vurguladı.

Prof. Dr. Chagnollaud, Fransa'nın yıllar içinde 2 devletli çözüm konusundaki tutumunu ve Macron'un Filistin Devleti'ni bu ay tanıyacağını açıklamasını, AA muhabirine değerlendirdi.

"11 yıl önce Fransız Ulusal Meclisi ve Senato, yönetimden Filistin'i tanımasını istemişti"

Macron'un, Filistin Devleti'ni tanıyacağı konusundaki duyurusunu çok sayıda kişinin beklediğini vurgulayan Chagnollaud, "11 yıl önce Fransız Ulusal Meclisi ve Senato, yönetimden Filistin'i tanımasını istemişti." dedi.

Chagnollaud, Gazze'nin içinde bulunduğu mevcut "korkunç bağlamda" Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını söylemesinin önemli olduğunu belirtti.

Fransa'nın bu tutumuyla "savaşla hiçbir yere varılamayacağı, yalnızca sonu gelmeyen trajedilerin olacağı" mesajını verdiğine işaret eden Chagnollaud, "Bu nedenle, İsrail-Filistin çatışmasını çözüme kavuşturmak için mümkün olan tek yol 2 devletli çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Paul Chagnollaud, "Filistin Devleti'ni tanıyoruz" demenin, 2 devletli çözümden yana olduğunu söylemek anlamına geldiğini belirterek, "Elbette bu, bunların da ötesinde, Netanyahu hükümetinin korkunç koşullarda her gün ihlal etmekte olduğu uluslararası hukuka saygı duymak gerektiği anlamını da taşıyor." görüşünü paylaştı.

"Esasında tüm dünya, Batı hariç Filistin Devleti'ni tanıdı"

Fransa'nın, attığı bu adımla başka Batılı ülkeleri teşvik etmek istediğini dile getiren eden Chagnollaud, "Esasında tüm dünya, Batı hariç Filistin Devleti'ni tanıdı." diye konuştu.

Chagnollaud, İrlanda gibi birkaç Batılı ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatarak, "Fransa gibi Batı'da önemli bir konuma sahip bir ülkenin bunu yapması, bana göre son derece belirleyici." sözlerini sarf etti.

Fransa'nın, kararıyla birlikte Avustralya, Kanada ve İngiltere gibi ülkeleri aynı yöne ittiğini anlatan Chagnollaud, "Bu son derece önemli. Sonunda Batı'nın, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımaya karar verdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Macron'un bu kararının, farklı aşama ve tereddütlerden geçen uzun süreli bir düşünme sürecinin ardından geldiğine dikkati çeken Chagnollaud, söz konusu kararla ilgili şunları kaydetti:

"Çok yakın bir zamanda, mayıs-haziran gibi Elysee'nin düşüncesinde bir dalgalanma olduğunu hissediyorduk. Ancak, aylardır yaşananların, uluslararası hukukun ihlali, kıtlık, soykırım eylemleri, bunların hepsinin Macron'un cesaretlenmesine neden olduğuna inanıyorum. Çünkü, Fransa'daki bazı partilerin tutumu, ABD ile ilişkiler, İsrail ile ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda adım atmak için belirli bir cesaret gerekiyor."

Jean-Paul Chagnollaud, Macron'un bu kararını açıklar açıklamaz özellikle İsrail tarafından sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığının altını çizerek, "Eleştirilerin şiddeti, bu jestin değerli olduğunu, bir anlamı olduğunu ve bu diplomatik adımın önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

IREMMO Onursal Başkanı Prof. Dr. Chagnollaud "O, esasen İsrail'e 'Uluslararası hukuk zeminine geri dönün, tek mümkün çare olan 2 devletli çözümü kabul edin ve bunun karşılığında belirli sayıdaki Arap Devleti ve belki de tüm Arap Devletleri, Tel Aviv'le ilişkilerini normalleştirmeyi kabul eder' diyor. Bu çok önemli, çünkü arkasında İsrail'i, Orta Doğu'ya barışçıl bir şekilde ve siyasetle entegre etme fikri yatıyor." düşüncesini dile getirdi.

"İsrail, her anlamda felakete yürüyor"

Chagnollaud, Macron'un Netanyahu'ya yazdığı mektubunda esasında "İsrail'i kendi kendinden korumak" fikrinin de yattığı değerlendirmesinde bulunarak, Fransız liderin bu mektupta satır arasında, İsrail Başbakanı'na "ülkesinin her anlamda felakete yürüdüğünü" söylediğini belirtti.

Jean-Paul Chagnollaud, "İsrail, her anlamda felakete yürüyor. Bu yalnızca diplomatik bir tecrit değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküş ve soykırım eylemleri işleyerek, etnik bir temizlik uygulayarak, sürgünü düşünüp organize ederek tarihi bir sorumluluk. Tüm bunlar ciddi ahlaki bir çöküş. Bu nedenle bunun Fransa Cumhurbaşkanı'nın mevcut düşüncesinde rol oynadığına inanıyorum." diye konuştu.

Netanyahu'nun, Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıma kararıyla Yahudi karşıtlığını artırdığına yönelik iddiasına da değinen Chagnollaud, "Netanyahu, Yahudi karşıtlığını araçsallaştırmaya, her durumda Yahudi karşıtlığı suçlamasını kullanmaya başvuruyor." yorumunu yaptı.

Chagnollaud, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'dan bu yana ülkesinin Filistin meselesinde uluslararası hukuktan yana bir tavır takındığını anlatarak, "Uluslararası hukuk, 2 devletli çözümün tek çare olduğunu ortaya koyduğundan itibaren Fransa bu yola koyuldu." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), 1999'da, Filistin Devleti'ni "zamanı geldiğinde" tanımak gerektiğini bildirdiğini aktaran Chagnollaud, "25 yıl boyunca, farklı cumhurbaşkanları zamanın gelmediğini düşündü." dedi.

Jean-Paul Chagnollaud, Parlamentonun, 2014'te, yönetimin Filistin Devleti'ni tanıması gerektiğine dair önergeyi kabul emesine rağmen o dönemki iktidarın, ulusal ve uluslararası sebeplerden ötürü bu adımı atmadığını hatırlattı.