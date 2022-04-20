Fransız polisinin banliyöde bir genci darbetmesi görüntülere yansıdı

Fransa'da polisin başörtülü iki kadını yol ortasında dövmesine yönelik tepkiler dinmeden bu kez de Paris'in banliyösünde bir gencin polislerce tenha bir yere götürülerek darbedilmesi görüntülere yansıdı.

Twitter'da paylaşılan ve polisin engeline rağmen bir gencin çektiği görüntülerde, bir polisin apartman girişini kapattığı, içeride kapının arkasındaki merdivenlerde ise üniformasız bir polisin diğer bir gençle boğuştuğu ve onu uzun süre dövdüğü görülüyor.

Polisin sıkıca tutmaya çalıştığı ve saniyelerce dövdüğü genç ise kurtulmaya çabalıyor.

Polisin, gencin boynunu kolunun altına alarak nefessiz bırakmaya çalıştığı görüntülerde, gencin kurtulmak için polisi yumruklaması dikkati çekiyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada polisin tutumuna yönelik çok sayıda kişi tarafından tepki gösterildi.

Paris Emniyetinden açıklama

Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, görüntülere yansıyan olayın hangi koşularda gerçekleştiğinin tespit edilmesi adına Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) soruşturma başlattığı belirtildi.

Ülkede birkaç gün önce de başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki Asnieres kentinde polisin yol ortasında başörtülü iki kadını tartakladığı ve yumrukladığı görüntüler kameralara yansımıştı.

Olay ülkede tepkilere neden olmuştu.