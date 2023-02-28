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Fransız polisi Manş Denizi kıyısında 850 kilogram kokain ele geçirdi

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Fransız polisi Manş Denizi kıyısında 850 kilogram kokain ele geçirdi

Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Fransız yetkililerinin açıklamasında, polisin uyuşturucuyu Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında bulduğu belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.

Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manş Denizi Fransa Güncel Haberler

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