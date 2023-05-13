Fransız Polinezyası'nın yeni hükumet başkanı Moetai Brotherson oldu

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nın yeni hükümet başkanı bağımsızlık yanlısı Moetai Brotherson oldu.

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nın yeni hükümet başkanı bağımsızlık yanlısı Moetai Brotherson oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız Polinezyası'nın 17. Hükümet Başkanı Edouard Fritch, bağımsızlık yanlısı Benoit Kautai, bağımsız aday Nicole Sanquer ve bağımsızlık yanlısı parti Tavini Huiraatira üyesi Moetai Brotherson adanın hükümet başkanlığı için yarıştı.

Fransız Polinezyası'nın 57 sandalyeli Bölgesel Meclisinin üyeleri, yeni hükümet başkanını seçmek için oy verdi.

Mecliste yapılan oylamada 38 oy alan 53 yaşındaki Brotherson, Fransız Polinezyası'nın 18. Hükümet Başkanı seçildi.

Fritch 16, Sanquer ise 3 oy topladı.