Fransız Polinezyası'nda seçimin galibi bağımsızlık yanlıları oldu

Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda dün düzenlenen seçimlerin ikinci turunu Oscar Temaru liderliğindeki bağımsızlık yanlıları yüzde 44,2 oy oranıyla kazandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tavini Huiraatira listesinin bölgesel seçimleri kazandığını ve ada topluluğunun gelecek başkanını seçeceğini belirtti.

Bağımsızlık yanlılarının lideri Temaru ve Moetai Brotherson'u tebrik eden Darmanin, "Polinezyalılar değişimi tercih etti. Hükümet bu demokratik seçimi dikkate alacak. Polinezyalı vatandaşların günlük yaşamlarını iyileştirmek için yeni seçilmiş çoğunlukla titizlik içinde çalışacağız. Görevi biten, her zaman samimi ve yapıcı bir diyalog yürüttüğümüz Başkan Edouard Fritch'e de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, resmi olmayan geçici sonuçlar Temaru liderliğindeki bağımsızlık yanlısı Tavini Huiraatira'nın listesinin oyların yüzde 44,2'sini, Başkan Fritch liderliğindeki listenin ise oyların yüzde 38,5'ini aldığını gösterdi.

Özerklik yanlısı eski başkan yardımcısı Nuihau Laurey'in listesi ise oyların yüzde 17,1'ini aldı.

Buna göre, bağımsızlık yanlıları Bölgesel Meclisteki 57 koltuğun 38'ini elde ederek salt çoğunluğu sağlamış oldu.

Bağımsızlık yanlıları, Fransa'da Haziran 2022'de yapılan genel seçimlerde, Polinezya'ya ayrılan 3 koltuğu da kazanarak, özerklik yanlılarına tarihlerindeki en büyük mağlubiyeti yaşatmıştı.

Polinezya'da 2004'ten beri süren siyasi istikrarsızlığı sonlandırmak için 2013'te yürürlüğe giren seçim sistemi, birinci gelen partiye meclisteki koltukların 4'te 3'ünü ayırıyor.