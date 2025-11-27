Fransız Polinezyası'nda Heyelan: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Fransa'nın Güney Pasifik'teki kolonisi Fransız Polinezyası'na bağlı Tahiti Adası'nda meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından felaketten etkilenen aileler için destek mesajı paylaşımında bulundu.

Macron, heyelanda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp kişilerin olduğunu belirterek, arama kurtarma ve güvenlik ekiplerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Güney Pasifik'teki Fransız Polinezyası'na bağlı Tahiti Adası'nda gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yerel yetkililer, yeni heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunurken kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.