Fransız Parlamentosu, Polynesya'daki Nükleer Denemeler için Hükümeti Özür Dilemeyi Çağırdı

Fransız Parlamentosu, hükümeti, ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki kolonisi Fransız Polinezyası'nda 30 yıl boyunca yaptığı nükleer deneme için özür dilemeye çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız Parlamentosunun yayımladığı raporda, Fransız Polinezyası'nda 1966-1996 yıllarında yapılan 200'e yakın nükleer deneme sonucu yayılan radyasyonun yerel halkın sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, bir kez daha ifade edildi.

Raporda, nükleer denemelerin Paris yönetiminin Fransız Polinezyası'ndan özür dilemesini "zorunlu kıldığı" vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2021'de Fransız Polinezyası'na yaptığı ziyarette başkent Papeete'de yaptığı konuşmada, Fransa'nın bölgede 1966-1996 döneminde yaptığı 193 nükleer denemenin yerel halkın sağlığını etkilediğini, ülkesinin Fransız Polinezyası'na borçlu olduğunu belirtse de bu konuda resmi özür dilememişti.

Fransa'nın nükleer denemeleri

Fransa, 1966-1996 yıllarında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme yapmıştı. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin edilen nükleer denemeler, uluslararası tepkiler üzerine eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Tazminat taleplerine ilişkin birçok başvuruyu reddeden Fransa, verdiği sözü tutmamakla suçlanmıştı.