Elektronik müziği pop ve rock unsurlarıyla birleştiren Camp Claude, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 11 Kasım'da İstanbul'da konser verecek. Grup, ilk albümleri Swimming Lessons ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

Elektronik müziği pop ve rock unsurlarıyla birleştiren Fransız müzik grubu Camp Claude, İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre grup, Garanti BBVA ana sponsorluğunda 11 Kasım'da Blind'da sahne alacak.

İlk teklileri Hurricanes'i 2014'te yayınlayan grup, Rock en Seine Festivalindeki performansıyla da dikkat çekti. İlk albümleri Swimming Lessons ile isimlerini geniş kitlelere duyuran Camp Claude bu yıl üçüncü albümleri Moody Moon'u hayranlarının beğenisine sundu.???????