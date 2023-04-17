Fransız milletvekilleri, Macron'un Çin ziyareti tartışılırken Tayvan'a gitti

Fransa'da milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın Çin ve Tayvan hakkında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğine yönelik açıklamalarının yankıları sürerken Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa'da milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın Çin ve Tayvan hakkında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğine yönelik açıklamalarının yankıları sürerken Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fransız milletvekili ve Fransa-Tayvan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Eric Bothorel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız bir heyetle Taipei'ye indiklerini belirtti.

Bothorel, burada Tayvanlı muhataplarıyla "halihazırdaki meseleleri derinleştirmeyi dört gözle beklediklerini" ifade etti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da Bothorel ile Fransız milletvekilleri Mireille Clapot, Michel Herbillon ve Constance Le Grip'in Tayvan'a 4 günlük ziyaret düzenledikleri aktarıldı.

Taiwaninfo'nun haberinde de Tayvan ekonomisinin genişlemesiyle ilgili konularda uluslararası çalışma grubundaki Fransız milletvekillerinin 17 Nisan'da ülkeye geldiği belirtildi.

Macron'un açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 5 Nisan'da Çin'e yaptığı 3 günlük resmi ziyaretin akabinde yaptığı açıklamalarda, Avrupa'nın, stratejik özerkliğini sağlaması için ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve Çin ile Tayvan hakkında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini belirtmişti.

Macron, Avrupa'nın "üçüncü bir süper güç" haline gelmesi için bunların gerekli olduğunu savunmuştu.

Macron'un "Amerikan politikasını, bir tür panik refleksiyle takip etmeye başlamamız paradoks olur. Biz Avrupalılara sorulan soru şudur; 'Tayvan konusunu hızlıca gündeme getirmenin bize bir faydası olacak mı?' Hayır. Biz Avrupalılar için bu konuda birilerinin takipçisi olmak, Amerika'nın ritmine veya Çin'in aşırı tepkisine göre hareket etmek gerektiğini düşünmek en kötüsü olacaktır." şeklindeki açıklamaları hem ABD'de hem de Avrupa'da yankı bulmuştu.