Fransız Milletvekili Piquemal: İsrail Gazze'de Soykırım İşliyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Fransız Milletvekili François Piquemal, 45 farklı milletten gönüllülerin tamamen sivil inisiyatif alarak "insanlık görevi" için yola çıktığını belirterek, İsrail'in filoya yönelik suçlamalarını "soykırım yapan bir rejimin klasik yaklaşımı" olarak nitelendirdi.

Piquemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada filoda "insani yardım ve sağlık sektöründen deneyimli kişiler, gazeteciler, siyasiler, sanatçılar ve İsrail'in Gazze üzerindeki yasa dışı ablukasını kırmak için bu büyük insani filoya katılmak isteyen aktivistler"in yer aldığını aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın filonun Hamas tarafından desteklendiğini öne sürmesine tepki gösteren Piquemal, "( İsrail ) Devam eden katliamın durması için yükselen tüm sesleri damgalamaya çalışıyor." dedi.

İsrail'in kendisi ve diğer yolcuları Hamasla ilişkilendirmesi ve "teröristlere hizmet ettiği" ithamlarına karşı çıkarak tamamen sivil bir inisiyatif olduklarını anlatan Piquemal, "Bu suçlamalar, maalesef Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail gibi bir rejimin klasik yaklaşımı. Devam eden katliamın durması için yükselen tüm sesleri damgalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Fransız Milletvekili, "Daha önce birçok kişiyi antisemitik olarak nitelendirdiler. Hatırlayın, son dönemde Papa Francis bile bu şekilde nitelendirilmişti. Bu tür yaftalamaları kullanmak, gerçek terörizmin ve antisemitizmin ne olduğunu unutturmak, değersizleştirmek anlamına da geliyor." diye konuştu.

İsrail ablukasını kırarak Gazzelilere insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız Milletvekili Piquemal, Sumud filosunun sivil bir girişim olarak devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya ittiğini belirtti.

Piquemal, filoda 45 farklı milletten 400-500 gönüllünün yer aldığını kaydetti.

Filodaki katılımcıları motive eden unsurun "insanlık görevi" olduğunu vurgulayan Piquemal, "Bu filoya katılan tüm kişiler Gazze'de yaşananları sadece izlemekle yetinemiyor. Harekete geçmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

-"İsrail Gazze'de soykırım işliyor"

Piquemal, "Nazi Almanya'sının Avrupa'da yaptığı soykırım gibi, bugün maalesef aynı eylemler (Gazze'de) tekrarlanıyor ve süreçler aynı. İsrail Gazze'de soykırım işliyor. Dünyada her zamankinden fazla barış sesini yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in filoya neden karşı olduğu sorusuna Piquemal, "İsrail durumun değişmesini istemiyor ve ordusunun yaptıklarına cezasızlıkla devam edebilmek istiyor. Bu nedenle, barışçıl ve insani olan her eylem, İsrail devleti tarafından hoş karşılanmıyor ve buna engel olmaya çalışıyor." yanıtını verdi.

Sivil girişimlerin etkisi

ABD, diğer devletler ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki soykırımı önleme sorumluluklarını yerine getirememesi karşısında sivil girişimlerin önemini vurgulayan Piquemal, "Sivil girişimler devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya itiyor. Şu anda yapılandan çok daha fazlasına ihtiyaç var." dedi.

"İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, ekonomik yaptırımlar olmalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ayakta kalamaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun yargılanması için her şey yapılmalı." diyen Piquemal, uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Piquemal, Fransız siyasetçi Jean Jaures'e atıfta bulunarak, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce barış mesajı taşıdığı için öldürülen büyük Fransız siyasetçisi Jean Jaures'in şehrinden geliyorum. Bizim gibi barış mesajı taşıyanlar her zaman insanlığın en kötü içgüdüleriyle karşı karşıya kalıyor." dedi.