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Fransız meclisi, AB'yi Wagner'i 'terör örgütü' listesine eklemeye çağırdı

Fransız meclisi, AB'yi Wagner'i "terör örgütü" listesine eklemeye çağırdı

Güncel Haberler

Fransız Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği'ni (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" listesine alma çağrısını içeren önergeyi kabul etti.

Fransız Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği'ni (AB), Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" listesine alma çağrısını içeren önergeyi kabul etti.

Mecliste, Fransa'nın ve AB'nin Wagner'i "terör örgütü" listesini almasını talep eden önerge görüşüldü.

Yaptırım gücü olmayan önerge, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Önergede, ABD, AB ve İngiltere'nin, Wagner ve yetkililerine yaptırım uyguladığına değinilerek, Wagner'in Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Ukrayna'daki çatışmalara katılım gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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