Fransız mahkemesi aşırı sağcıların konferans düzenlemesine izin verdi
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Fransa'da Paris İdari Mahkemesi, aşırı sağcı Action Française hareketinin başkentte konferans düzenlemesine izin verdi.
Fransa'da Paris İdari Mahkemesi, aşırı sağcı Action Française hareketinin başkentte konferans düzenlemesine izin verdi.
Ülke basınındaki habere göre, Paris İdari Mahkemesi, Action Française'in Paris'teki konferansına getirilen yasağı kaldırdı.
Action Française'in söz konusu konferansı öğleden sonra Paris'te düzenlenecek.
Paris Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine aşırı sağcıların düzenleyeceği 5 etkinliği yasaklama kararı almıştı.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel