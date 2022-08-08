Fransız kanalından, 'Gazze'de gerginliği İsrail başlattı' yorumunu yapan gazeteciye sansür

Fransa'nın en çok izlenen haber kanallarından BFMTV, gazeteci Alain Gresh'in İsrail'i, Gazze'ye son günlerde yaptığı operasyonlardan sorumlu tuttuğu röportajın görüntülerini kaldırdı.

Fransa'nın en çok izlenen haber kanallarından BFMTV, gazeteci Alain Gresh'in İsrail'i, Gazze'ye son günlerde yaptığı operasyonlardan sorumlu tuttuğu röportajın görüntülerini kaldırdı.

Online OrientXXI.info gazetesinin editörü Alain Gresh, sağcı olarak bilinen BFMTV'ye İsrail- Gazze gerginliğini değerlendirdi.

Gresh'in "Bu gerginliğin İsrail tarafından başlatıldığını hatırlamalıyız. İsrail, hiçbir saldırıya uğramadan operasyonları başlattı." ifadesini kullandığı röportajının videosunu BFMTV'nin internet sitesinden silindi.

BFMTV'nin kaldırdığı videoda Gresh, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bir yıl sonra çok basit bir sebepten yine savaş başlayacak çünkü Filistin halkı Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de işgal altında yaşıyor ve bu sadece şiddete ve çatışmaya yol açabilir. Müzakere edip bu işi çözeceklerini düşünmek yanlış. Gazze 15 ila 20 yıldır abluka altında.

Genç bir insan için dışarı çıkamamak ne demek biliyor musunuz? Gazze'de doğup oradan dışarı çıkmamış insanlar var, bu da bir direniş iradesi ortaya çıkarıyor. Her şeye hazırlar. Bu ardışık gerginlikler yaratan bir durum.

Maalesef İsrail ders almıyor ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirten çok sayıda Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen uluslararası toplum, başta ABD, İsrail'in hesap vermemesine aldırmıyor."

Fransız kanalın Gazze sansürüne tepki

BFMTV'nin sansürü sosyal medyada tepki çekti.

Tepkilerin ardından BFMTV'nin Gresh'e ait yeni bir röportajı sitesine koyması ise dikkati çekti.

Gazeteci Alain Gresh, Twitter hesabından silinen videonun linkini "Gazze üzerine BFMTV'ye verdiğim röportaj ama silinmiş gözüküyor." ifadesiyle paylaştı.

Fransız milletvekili Aymeric Caron da Twitter hesabından BFMTV'yi etiketleyerek "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sorumluluğunu gösteren videonun neden silindiği" sorusunu sordu.

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.