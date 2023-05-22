Fransız kadının hastanede sır ölümü

Edinilen bilgiye göre Anestezi Uzmanı Dalila Soudani, Bağcılar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olmak için Fransa'dan Türkiye'ye geldi. Soudani, 19 Mayıs akşam özel hastaneye giriş yaptı. Tek başına hastaneye giden Soudani, tüp mide ameliyatı olmak için tahlillerini yaptırdı. Gece burada kalan kadın sabahı 07.30 sıralarında hastane odasındaki banyoda hasta bakıcılar tarafından ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Fransız kadının kendisine yüksek dozda yaklaşık 20 adet Fransız markalı ağrı kesici iğne vurduğu tespit edildi. Kadının vücudunda darp izine rastlanmadığı, geçmişten kalma yanık izi olduğu belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soudani'nin Fransa'dan Türkiye'ye gelen erkek kardeşi, amcası ve yakınları ise Adli Tıp Kurumu'nda teşhiste bulundu. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Fransız kadının cenazesinin ülkesine götürüleceği belirtildi. Hastane ise tüp mide ameliyatı ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadığını açıkladı. Kadına sadece tahlil yapıldığı belirtilirken ağrı kesicileri de kendisinin vurduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel