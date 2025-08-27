Fransız İş Dünyasından Siyasi Partilere Duyarlı Olma Çağrısı

Fransız İş Adamı ve Sanayicileri Derneği (MEDEF), partilerin 8 Eylül'de Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasında hükümeti düşürme sinyali vermesinin ardından, siyasilerden "duyarlı" davranmalarını ve iş dünyasını yeni bir "belirsizliğe" sürüklememelerini istedi.

MEDEF Başkanı Patrick Martin, France Info kanalında katıldığı programda, Fransa Başbakanı François Bayrou'nun 8 Eylül'de hükümeti güven oylamasına götürme kararını ve muhalefetin alacağı pozisyonunu değerlendirdi.

Martin, siyasi parti liderlerinin 8 Eylül'deki oylamada hükümeti düşürmekten yana olacağını bildirmesinin ardından ülkede yeni bir hükümet krizinin şirketleri ve piyasaları olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Fransız siyasilerden, şirketlerin geleceğini etkileyecek bir "belirsizliğe" karşı duyarlı davranmalarını isteyen Martin, "Kaosa kaos eklemeyin." ifadesini kullandı.

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali olmuştu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Kamu borçları ile mücadele eden Fransa'da bir önceki Michel Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü.