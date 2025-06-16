Fransız Hükümeti, Paris Havacılık Fuarı'nda İsrail Silahlarını Gizledi

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Fransız hükümeti, Paris Havacılık Fuarı'nda saldırı silahlarını sergilemek istemeyen İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu silahların sergilenmesine izin vermedi. Bu karar, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından 'skandal' olarak nitelendirildi.

Fransız hükümeti, Paris Havacılık Fuarı'nda saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli firmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesine izin vermedi.

Paris'te bugün başlayan ve 22 Haziran'a kadar devam edecek havacılık fuarına İsrailli firmalar da katıldı.

Fuarın organizatörleri, İsrailli katılımcılardan stantlarındaki saldırı silahlarını kaldırmasını talep etti. Bu talebin stantların kurulmasının ardından geldiğini ileri süren İsrailli katılımcılar karara uymayı reddetti.

Bunun üzerine organizatörler, İsrail standında saldırı silahlarının bulunduğu kısmı siyah bloklar ile çevreleyerek bu silahların fuarda sergilenmesine izin vermedi.

İsrail Savunma Bakanlığı yetkilisi Amir Baram ise organizatörlerin bu kararını "skandal" olarak niteledi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "bir gecede alınan kararın tek taraflı ve siyasi bir karar" olduğu savunuldu.

Fuar öncesinde bazı Fransız siyasiler, Gazze'de işlediği soykırım suçu nedeniyle İsrail menşeli firmaların fuara katılımının yasaklanmasını istemişti.

Dünya genelinden farklı firmaların katıldığı 55. Paris Havacılık Fuarı, 16-22 Haziran'da, Paris'in banliyölerinden Le Bourget'de düzenleniyor.

İsrailli firmaların savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan 2024 Eurosatory'ye de katılımı engellenmişti.

Geçen yıl haziranda yapılan fuarın ana organizatörü Coges Events, "hükümet yetkililerinin kararıyla, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda hiçbir İsrail savunma endüstrisi standı"nın da olmayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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