Fransız hükümeti çocuklara yönelik yeni 'kamu bakım hizmeti' sağlamak istiyor

Fransa'da çocukların kreşlerde kötü muameleye maruz kaldığına yönelik raporun yayımlanmasının ardından Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, yeni "kamu bakım hizmeti" sağlamak istediklerini belirtti.

France 2 kanalının konuğu olan Veran'a, Sosyal İşler Genel Müfettişliğinin (IGAS) ülkede çocuk hizmetlerine ilişkin hazırladığı son raporu soruldu.

Veran, hükümetin çocuklar için yeni bir kurumsal kamu bakım hizmeti vermek için kolları sıvadığını ifade ederek bunun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olduğunu da anımsattı.

Fransız ailelerinin yüzde 40'ının, 3 yaşından küçük çocuklarının bakımı için uygun bir çözümü olmadığına değinen Veran, aile ve iş hayatını birleştirmek zorunda kalan ebeveynler için uygun çocuk bakımı çözümlerinin önemini vurguladı.

Veran, ülkedeki kreş ve küçük çocuk bakım hizmetlerinin yüksek kalitede olduğunu savunarak bunun bölgelere göre farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Ülkede insanların bakımını üstlenen mesleklerin cazibesini kaybettiğini söyleyen Veran, şartların iyileştirilmesi için kreşlere 200 bin ek kontenjan tahsis edeceklerini belirtti.

IGAS ülkede çocuk hizmetlerine ilişkin hazırladığı son raporu yayımlamıştı

Rapora göre, hükümet, Haziran 2022'de Lyon'da bir kreşte bakıcının 11 aylık bebeğe kostik içirerek ölümüne yol açması üzerine kreşlerdeki durumu araştırmak için IGAS'yi görevlendirmişti.

Müfettişler, ülkedeki kamusal ve özel 36 kreşte, 5 bin 275 müdür ve 12 bin 545 çalışan ile 27 bin 671 ebeveynle görüşmüştü.

Görüşülen tanıkların birçoğu, çocukların tuvalette unutulması, yeterli yatak olmadığı için uykudan mahrum bırakılması durumlarının yanı sıra bazı çocukların da sahipsiz bırakılmaları nedeniyle yorulup uyuyana kadar gözyaşlarına boğulduklarını aktarmıştı.

Bazı tanıklar kreşlerde çocuklara su verilmediğini, bezlerinin zamanında değiştirilmediğini belirtirken, burada kalan birçok çocuğun hakaret, aşağılanma ve fiziksel şiddete de maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, raporun bulgu ve tavsiyelerinin dikkate alınacağını, bu konuda bir an önce harekete geçileceğini kaydetmişti.