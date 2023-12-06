Fransız hükümeti aşırı sağcı Division Martel grubunu lağvetti

Fransız hükümeti, Müslüman ve göçmen karşıtlıyla bilenen aşırı sağcı Division Martel grubunu feshetti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Division Martel'in insanları ırka dayalı nefret ve şiddet konusunda tahrik ettiğini belirten Darmanin, grubun Cumhuriyet'te yeri olmadığını ifade etti.

Fransız hükümeti, Müslüman ve göçmen karşıtlıyla bilenen aşırı sağcı Division Martel grubunu lağvetti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, Bakanlar Kurulu toplantısında bu sabah alınan kararla Division Martel isimli aşırı sağcı grubun feshedildiğini duyurdu.

Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı üzerine Division Martel grubunu feshetme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu grubun, insanları ırka dayalı nefret ve şiddet konusunda tahrik ettiğini belirten Darmanin, "(Division Martel'in) Cumhuriyetimizde yeri yok" ifadesini kullandı.

Darmanin, aşırı sağcı gruba yönelik fesih kararını da paylaştı.

Kararda, yaklaşık 30 kişiden oluşan aşırı sağcı grubun, Müslüman ve göçmenlere karşı şiddet içerikli eylem ve söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Division Martel grubu, Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla biliniyor.

Darmanin, 16 yaşındaki Thomas Perotto'nun ölümünün ardından Drome'da şiddet olaylarını organize eden "Division Martel" isimli örgütün de aralarında olduğu üç aşırı sağcı grubun feshedilmesi için harekete geçeceğini açıklamıştı.

Olay

Drome'a bağlı Crepol köyünde 18 Kasım gecesi düzenlenen kış balosunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Thomas Perotto bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar farklı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.

Şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.