Fransız Hemşireden İsrail'in Gazze'deki Kıtlık Politikalarına Eleştiri

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız hemşire Malika Baouya, İsrail'in Gazze'de organize ettiği kıtlıkla Filistinlilerin yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Gazze İçin Beyaz Önlükler Topluluğu üyesi Baouya, haziran ayında Mısır'daki "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katıldı.

Baouya, Küresel Sumud Filosu'na iştirak etmek üzere 27 Ağustos'ta yola çıkarak İspanya'nın Barselona kentine gitti.

Gazze'ye doğru yolda olan filoya katılan Baouya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filonun üstlendiği insani yardım misyonu ve yolculuğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Filoyla Gazze'ye dayatılan ablukayı kırmak ve insani yardım koridoru oluşturmak istediklerini, "Küresel Gazze Yürüyüşü"nün ardından bu sefer de deniz yoluyla bu ablukayı kırmayı denediklerini anlatan Baouya, " İsrail'in (Gazze'de) kıtlık organize ettiğini bilmek bir skandal." dedi.

Baouya, bölgede kıtlığın soykırım kapsamında bir silah gibi kullanıldığını belirterek, "Bu kıtlık, Gazze'deki Filistinlileri yok etmek için kasti olarak oluşturuldu. İsrail bunu kasıtlı olarak yapıyor, dolayısıyla dünyanın buna izin vermesi utanç verici." şeklinde konuştu.

"Bütün yıldırmalara karşı hazırlıklıydık"

Küresel Sumud Filosu'na katılanların aldığı eğitimde, bu insani yardım misyonunun zorluklarının neler olabileceğini de öğrendiğine işaret eden Baouya, "İsrail'in elinden geleni yapacağını, önce bizi sindirmeye, Madleen ve diğer gemiler için yaptığı gibi bizi durdurmaya çalışacağını biliyorduk. Bu nedenle bütün yıldırmalara karşı hazırlıklıydık." ifadelerini kullandı.

Baouya, ilk olarak Tunus'ta Sidi Busaid Limanı'nda filoya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini anımsatarak, "İsrail'in uluslararası hukuka uymayan işgalci bir devlet olduğunu" belirtti.

"Bu ablukayı kırmak için tüm dünya yolda"

Baouya, şu anda katledilmekte olan Gazze halkının yola devam etmeleri için bir etken olduğunu vurgulayarak, filo hakkında şunları kaydetti:

"Dünyanın tamamı bu filonun bir parçası. Ebeveynler, gençler, daha yaşlı insanlar var. Benim bulunduğum gemide 69 yaşında biri var. Gençler de var, en genci Yeni Zelanda'dan gelen 18 yaşında biri. Dolayısıyla tüm dünya burada. Bu filoda, yaklaşık 500 kişiyiz, 500 dünya vatandaşıyız, 44'ten fazla milliyetten, yaklaşık 50 gemi var. Tüm bu insanlar ekranların ötesindeki soykırımla yaşamayı ve hiçbir şey yapmamayı kabul etmiyor."

Filoda aktivistlerin, hümanistlerin, emeklilerin ve çalışanların bulunduğunu dile getiren Baouya, Gazze'nin insanoğlunun tamamını birleştirdiğine dikkati çekti.

Baouya, "Gazze'ye, Gazze halkına, Filistinlilere, her gün katledilmelerine rağmen bize katkıları için teşekkür ederim. Tüm insanoğlunu, dünyayı birleştirdiler. Bu ablukayı kırmak için tüm dünya yolda. Bu Filistinlilerin direnci ve direnişi sayesinde." değerlendirmesinde bulunarak, Filistinlilere, insanların kalbinde neden olduğu dayanışma duygusundan ötürü teşekkür etti.