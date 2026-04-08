Haberler

Fransız haber kanalı, Filistin destekçisi AP üyesi hakkında yalan haber yaptığı için şikayet edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

??? Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan hakkında yalan haber yaptığı gerekçesiyle BFMTV kanalını medya denetiminden sorumlu İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) şikayet etti.

Hassan'ın partisi LFI milletvekili Paul Vannier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransız kanalı BFMTV hakkında Arcom'a şikayette bulunduklarını duyurdu.

Milletvekili Vannier, BFMTV'yi "AP'nin Fransız üyesi Hassan'a ve partisinin itibarına saldırı niteliğinde yalan haber yaymakla" suçladı.

Vannier'in paylaşımında yer verdiği Arcom'a yapılan başvurunun metninde, BFMTV'nin "çoğulculuk, dürüstlük ve bilgi bağımsızlığı" ilkelerini ihlal ederek yasal sorumluluklarına aykırı hareket ettiğine dikkat çekildi.

Başvuruda, BFMTV'nin Rima Hassan'ın "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da gözaltına alındığı süre boyunca AP üyesi hakkında "çantasında yasaklı madde bulunduğu" yönünde yalan haberler yaparak karalama kampanyası yürüttüğü vurgulandı.

Hassan, Fransa'nın başkenti Paris'te "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ertesi gün serbest bırakılmıştı.

Rima Hassan'ın hakkındaki suçlamayla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Fransa'da 7 Ekim saldırılarından sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar