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Fransız Guyanası'nda ortaokul yatakhanesinde çıkan yangında en az 20 kişi öldü

Fransız Guyanası'nda ortaokul yatakhanesinde çıkan yangında en az 20 kişi öldü

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Fransız Guyanası'nda ortaokula ait yatakhanede çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Fransız Guyanası'nda ortaokula ait yatakhanede çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınının yerel hükümetin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mahdia kentindeki ortaokulda gece yarısı henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Okulun yatakhane kısmında çıktığı belirtilen yangında en az 20 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel

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