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Fransız Gümrük Memurları İngiliz Paraşütçüleri Pasaport Kontrolünden Geçirdi

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Fransız gümrük memurları, Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Sannerville köyüne inen İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolünden geçirdi. Binlerce kişi, etkinliği izledi.

Fransız gümrük memurları, Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Sannerville köyüne inen İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolünden geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü nedeniyle ülkenin kuzeyinde Sannerville köyüne paraşütçü komandolar indi.

Binlerce kişi, aralarında 40 Belçikalı, 30 Amerikalı ve 274 İngilizin olduğu 400 kadar paraşütçü komandonun katılımıyla Sannerville'de düzenlenen etkinliği izledi.

Köyde açık alanda kurdukları masalarda bekleyen gümrük memurları, Fransa topraklarına adım atan İngiliz paraşütçüleri pasaport kontrolüne tabi tuttu.

Kaynak: AA / Güncel

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