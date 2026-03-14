Haberler

Fransız gezginler otostopla çıktıkları dünya turunda Edirne'ye hayran kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'dan otostopla yola çıkan iki üniversite öğrencisi gezgin, Edirne'yi ziyaret etti. Tarihi mekanları gezen gezginler, seyahatlerinde toplu ulaşım ve yürüyüşü tercih ediyor.

Başkent Paris'ten üç hafta önce yola çıkan iki üniversite öğrencisi gezgin İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ı gezdikten sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Seyahatleri boyunca otostopla yolculuk eden gezginler, Edirne'de tarihi mekanları ziyaret etti.

Brest Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Filiz İvik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya turuna üç hafta önce başladıklarını söyledi.

Ülkeler arası ulaşımı otostopla gerçekleştirdiklerini belirten İvik, "Edirne'den sonra İstanbul'a gidip orayı da gezeceğiz. Tarihi yerleri görmek istiyoruz. Türkiye turundan sonra rotamızda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan var. Bu yolculukta daha temiz bir çevre ve gökyüzü için uçak kullanmıyoruz. Daha çok yürüyerek ve toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyoruz." dedi.

Edirne'ye ilk kez geldiğini belirten İvik, kentin tarihi dokusundan çok etkilendiğini, özellikle Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini ifade etti.

Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gabon Manson da Edirne'yi çok beğendiğini, insanların oldukça sıcakkanlı olduğunu söyledi.

Manson, Edirne'yi gezdikten sonra İstanbul'a doğru yola çıkacaklarını ve dünya turuna devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavurma yapılan at hipodromdan tabağa nasıl geldi? Bakın ne kadara satmışlar

Türkiye'nin konuştuğu skandalda at hipodromdan tabağa nasıl geldi?
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi

Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi
Kavurma yapılan at hipodromdan tabağa nasıl geldi? Bakın ne kadara satmışlar

Türkiye'nin konuştuğu skandalda at hipodromdan tabağa nasıl geldi?
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı