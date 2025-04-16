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Fransız Gazeteciler, Gazze'de Ölen Meslektaşlarını Andı

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Fransa'nın Paris kentinde bir araya gelen gazeteciler, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak, saldırıları protesto etti. Gazeteciler, basın özgürlüğüne dikkat çekmek için sembolik eylemler gerçekleştirdi.

- Fransız gazeteciler, Gazze'de öldürülen meslektaşlarını andı

PARİS - Fransa'da bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak, İsrail saldırılarını protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca gazetece bir araya gelerek, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Bastille Meydanı'nda toplanan gazeteciler, üzerlerine öldürülen gazetecilerin kanını temsil eden kırmızı boya lekeleri bulunan ve "basın" yazılı beyaz yelekler giydi. İsrail saldırılarını protesto eden gazeteciler, saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini okudu ve her okunan isimde bir gazeteci yere düştü.

Gazeteciler, meslektaşlarının sadece görevlerini yapmak için Gazze'de bulunduğunu vurgulayarak, hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Güncel
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