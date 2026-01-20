Basın-İş Sendikası'ndan Fransız Gazeteci Boukandoura'nın Gözaltına Alınmasına Tepki: "Basın Özgürlüğü, Evrensel Bir Haktır"

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası, dün İstanbul Sancaktepe'de DEM Parti'nin açıklamasını takip eden Fransız gazeteci Raphael Boukandoura'nın gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün Sarıgazi Polis Merkezi'ne götürülen Boukandoura'nın İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Gazetecinin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor. Basın özgürlüğü, yurttaşlık statüsüne, milliyete ya da göçmenlik durumuna bağlı bir ayrıcalık değil, evrensel bir haktır" açıklamasında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Boukandoura'nın Fransız gazeteci Boukandoura'nın dün İstanbul Sancaktepe'de DEM Parti'nin açıklamasını, izlemek amacıyla alanda bulunduğunu sırada gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bugün Sarıgazi Polis Merkezi'ne götürülen Boukandoura'nın İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesinin beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazetecinin sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor. Basın özgürlüğü, yurttaşlık statüsüne, milliyete ya da göçmenlik durumuna bağlı bir ayrıcalık değil, evrensel bir haktır. Gazetecilerin kimlikleri ya da statüleri üzerinden hedef alınması, ayrımcı ve hukuksuz bir yaklaşımdır. Gazetecilere yönelik baskılara, tehditlere ve sınır dışı uygulamalara karşı sessiz kalmayacağız. Gazeteciliğin suç sayılmasına, haber yapmanın cezalandırılmasına ve basının susturulmasına izin vermeyeceğiz. Yetkilileri, hukuka ve evrensel basın özgürlüğü ilkelerine uygun davranmaya, gazetecilere yönelik bu keyfi ve baskıcı uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz."