Fransız Foto Muhabiri Antoni Lallican Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Fransız foto muhabiri Antoni Lallican'ın, bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında Ukrayna'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron??, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa vatandaşı foto muhabiri Antoni Lallican'ın "direniş cephesinde Ukrayna ordusuna eşlik ettiğini" ve "Rus İHA saldırısında" hayatını kaybettiğini belirtti.

Macron, ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendiği Lallican'ın "savaşın gerçekleri hakkında her gün hayatı pahasına insanlara bilgi aktardığını" vurguladı.

Fransız basını, Lallican'ın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Donbas kentinde bir İHA saldırısında hayatını kaybettiğini aktardı.