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Fransız eşcinseller maymun çiçeği virüsü pençesinde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransız eşcinseller maymun çiçeği virüsü pençesinde

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel erkekler olduğunu aktardı.

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıklayarak, genel hasta profilinin eşcinsel erkekler olduğunu aktardı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde etkisini sürdüren maymun çiçeği virüsü, Fransa'da yayılıyor. Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık bin 700 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirerek, "Bugün, Fransa'da yaklaşık bin 700 kişiye maymun çiçeği bulaştı" dedi.

Maymun çiçeği bulaşan hastaların profillerine de değinen Braun, "Hastaların profili, çoğunlukla diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler, ancak bir hastanın kabarcıklarıyla temas yoluyla da enfekte olabilirler" dedi.

DSÖ ALARMA GEÇMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da 75 ülkede 16 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmiş, yakın fiziksel temas yoluyla yayılan hastalığın semptomlarının 5 ila 21 gün arası bir kuluçka döneminden sonra ateş ve cilt lezyonları şeklinde ortaya çıktığını duyurmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Fransa Güncel Haberler

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