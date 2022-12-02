Fransız Elektrik İşletmesi Olası Elektrik Kesintisine Karşı Uyardı

PARİS, 2 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE'nin başkanı Xavier Piechaczyk Perşembe günü yaptığı açıklamada, hava koşulları ve Fransa'nın nükleer enerji devi EDF'nin düşen üretim kapasitesi nedeniyle Fransa'nın elektrik kesintilerinin yaşanacağı bir...

PARİS, 2 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın elektrik iletim sistemi operatörü RTE'nin başkanı Xavier Piechaczyk Perşembe günü yaptığı açıklamada, hava koşulları ve Fransa'nın nükleer enerji devi EDF'nin düşen üretim kapasitesi nedeniyle Fransa'nın elektrik kesintilerinin yaşanacağı bir dönemden geçebileceği konusunda uyardı.

Piechaczyk, devlet radyosu France Inter'e verdiği demeçte, elektrik kesintisinin mümkün olduğunu ancak sadece "birkaç gün" süreceğini söyledi.

Ülkenin tüketimi düşürmeye devam ettiği sürece elektrik kesintisinden kaçınılacağını söyleyen Piechaczyk, vatandaşları mahallesindeki elektrik durumunu izlemek ve kesintiden etkilenme "potansiyelini" görmek için MonEcowatt internet sitesini ziyaret etmeye davet etti.

RTE'nin son tahminlerine göre Fransa, Ocak 2023'te elektrik sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilir.

Piechaczyk, sert kış koşulları nedeniyle ısınmada kullanılan elektrik tüketiminin büyük ihtimalle artacağını ve bunun elektrik şebekesinin kırmızı alarm vermesine neden olacağını söyledi. Ayrıca EDF, nükleer santrallerini geniş çaplı denetimlerinden geçiriyor ve bu da elektrik üretimini düşürüyor.

Ancak Piechaczyk, EDF'nin üretim kapasitesine "oldukça güvendiğini" söyledi ve şöyle devam etti: "RTE, Ocak ayına kadar 40 gigavatlık üretim kapasitesi bekliyor ... bugün bu kapasite yaklaşık 36 gigavat."

Fransız hükümet sözcüsü Olivier Veran, Perşembe günü kamuoyuna güven vermeye çalıştı. "Fransızlara kesintiler olacağı duyurusu yapmıyoruz" ifadelerini kullanan Veran, "Bilhassa soğuk bir Ocak ayı geçirirsek ve bazı davranışlara uyum sağlamazsak, o zaman yük azaltma da dahil olmak üzere önlemlere başvurulması ihtimalini yok saymıyoruz" diye ekledi.