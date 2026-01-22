Haberler

Fransa, Rusya'dan gelen petrol tankerini Akdeniz'de denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Rusya'dan gelen bir petrol tankerini Akdeniz'de durdurup denetlediğini ve operasyonun uluslararası yaptırımlara uyum içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Fransız donanmasının Rusya'dan gelen bir petrol tankerini Akdeniz'de denetlediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının, Rusya'dan gelen ve hakkında uluslararası yaptırımlar olan bir petrol tankerini durdurup denetlediğini belirtti.

Tankerin sahte bir bayrak taşıdığından şüphe edildiğine dikkati çeken Macron, bu operasyonu Akdeniz'de çok sayıda müttefikin desteğiyle yaptıklarını ifade etti.

Operasyon kapsamında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tamamen uyduklarını vurgulayan Macron, tankerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Macron, söz konusu tankerin rotasından saptırıldığını belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamaya ve yaptırımların etkisini güvence altına almaya kararlıyız. Gölge filonun faaliyetleri, Ukrayna'daki saldırı savaşına katkı sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

Stadyumdaki konseri gürültü çıkıyor diye şikayet ettiler
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı