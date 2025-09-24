Fransız Doktor Gazze'ye Yardım İçin Sumud Filosu'na Katıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız doktor Khaled Benboutrif, filonun, Gazze Şeridi'nde yaşananlar karşısında dehşete düşmüş sade insanların bulunduğu bir vatandaş girişimi olduğunu belirtti.

Fransız doktor Benboutrif, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarının ardından bölgeye 2 kez girebildi.

Benboutrif, 3 Fransız, 2 İsviçreli ve 4 Yunan'dan oluşan bir ekibin bulunduğu gemiyle Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katıldı.

İsrail ordusunun 2024'te öldürdüğü birkaç günlük Filistinli Aysel ve Aser isimli ikiz bebeklerin adını taşıyan gemide bulunan Benboutrif, AA muhabirine, filoya neden katıldığını anlattı.

Benboutrif, İsrail'in saldırıları başladıktan sonra ilk olarak Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine gittiğini, ardından aynı yılın temmuz ayında kuzeyde bulunduğunu söyledi.

Gazze'nin hemen hemen her yerini yakından görebilme imkanı olduğunu dile getiren Benboutrif, bölgede durumun kötüleşmesinin kendisini bu filoyla Gazze'ye gitmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Benboutrif, "Ocak 2024'te kıtlık başlangıcı mevcuttu ve bu kıtlık genele yayıldı. Kıtlık, çok sayıda ölü, bombardıman, yıkım, soykırımla beraber şiddetlendi." diyerek, Gazze'de soykırım yaşandığının artık kabul edilmesine rağmen bölgedeki durumun iyileşmediğine dikkati çekti.

Daha önce Gazze'ye gittikleri için bölgede yaşananları anlatmanın kendisi için önemli olduğuna işaret eden Benboutrif, "Gitmek, yardım etmek, tedavi etmek yeterli değil çünkü küçük ekipleriz. Olması gereken kesinlikle bu değil, asıl yapılması gereken, siyasi yetkilileri, siyasi liderleri, bu soykırıma, savaşa ve bombardımanlara son verecek kararları almaya teşvik etmek." diye konuştu.

Benboutrif, Gazze'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirerek, "Sumud Filosu girişimi, bir vatandaş girişimi, aktivist veya aktivist olmayan, yaşananlardan, hükümetlerimizin ve siyasilerimizin eylemsizliğinden ötürü dehşete düşen ve öfkelenen sade vatandaşlar." ifadelerini kullandı.

"Tarihte ilk kez bir soykırım telefonlarımızda canlı olarak yaşanıyor"

Filoya katılanların, Gazze'deki soykırımdan bahsetmek için sorumluluğu üstlendiğini söyleyen Benboutrif, "Tarihte ilk kez bir soykırım telefonlarımızda canlı olarak yaşanıyor. Her gün yaşananları görüyoruz ve güçsüzüz." değerlendirmesini paylaştı.

Benboutrif, 40'dan fazla ülkeden 500'den fazla gönüllünün filoya katıldığını kaydederek, amaçlarının Gazze'deki durumu görünür kılmak ve yıllardır uygulanan haksız ablukayı kırmaya çalışmak olduğunu dile getirdi.

İsviçre delegasyonuyla Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gemiyle yola çıktıklarını bildiren Benboutrif, gemide bebek sütü, su filtresi, ilaç, antibiyotik, pansuman ve ağrı kesiciler taşıdıklarını belirtti.

Benboutrif, Gazze'de ciddi bir ağrı kesici eksikliği olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki sağlık çalışanların asgari şartlarda çalıştığını ifade etti.

Gazze'de tüm "kırmızı çizgilerin" aşıldığını vurgulayan Benboutrif, şunları kaydetti:

"Artık orada yaşananları tanımlayamıyoruz: soykırım, katliam, yok ediliş. Her şey söylendi ancak bu yöneticilerimizi harekete geçirmedi. Bu bir skandal, insanlık için ahlaki bir skandal. Bu doğrudan uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası hukuk sistemlerinin başarısızlığı."

Benboutrif, herkese Küresel Sumud Filosu'na destek verme çağrısında bulunarak, filoya muhtemelen uluslararası sularda el konulacağını, böyle bir şeyin ise uluslararası seyrüsefer yasalarına aykırı olacağını sözlerine ekledi.