Fransız Doktor Andre'den Gazze'ye Yardım Götüren Filo'ya Destek

Gazze'de bir dönem görev yapan Fransız doktor Pascal Andre, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası toplumun "siyasi sessizliği karşısında sivil bir uyanışı" simgelediğini belirterek, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerin ülkelerine dönüşlerine yardımcı olun Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazze'de Şubat 2024'te görev yaptıktan sonra ülkesine dönen Fransız doktor Pascal Andre, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Filo aktivistlerinin serbest bırakılması için Fransa Dışişleri Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde polis müdahalesiyle karşılaşan Andre, aktivistlerden bir İspanyol vatandaşının hala İsrail güçleri tarafından yasa dışı şekilde alıkonduğunu ve gelecek günlerde kefaletle serbest bırakılabileceğini söyledi.

Filonun asıl amacının uluslararası toplumun "siyasi tepkisizliği karşısında bir sivil uyanış" sergilemek olduğunu vurgulayan Andre, Küresel Sumud Filosu'nun amacına ulaştığını kaydetti.

Andre, "Bu, sivil vatandaşların hukuk, adalet, eşitlik için ayaklandıkları bir eylemdi." şeklinde konuştu.

Küresel Sumud Filosu'ndakilerin "bir hücrede, aynı kıyafetler içinde, kendilerine ait bir şeyleri olmadan farklı kültürlerdeki insanların fikir alışverişinde bulunduklarına" dikkati çeken Andre, "Filistinlilerin bugün, onlarca yıldır sürdürdükleri direnişle bize örnek gösterdiklerinin bu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gazze'de görev yapan bir doktor olarak ve filoya katılan aktivistlerin yaşadıkları hak ihlallerini göz önüne alarak "Bizim yaşadıklarımız, Filistinlilerin günlük olarak yaşadığı şiddetin yüzde 5'inden bile az." diyen Andre, "Birçok Filistinli bizim için örnek olmalı." dedi.

"Benim hayatım bir Filistinlinin hayatından daha kıymetli değil"

Andre, Gazze'de yürütülen barış sürecinde "Filistinlilerinin sesinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, İsraillilerin de barış ve güven içinde yaşayabilmeleri için "tekrarlanan travmalarından kurtulmalarının zorunlu olduğunu" belirtti.

İnsanlığın büyük bir tehlike altında olduğunu dile getiren Andre, "Ancak adalet, savaş suçu insanlığa karşı suç ve soykırım işleyen herkes yargılanırsa mümkün olacak." değerlendirmesini yaptı.

Andre, şu ifadeleri kaydetti:

"Benim hayatım bir Filistinlinin hayatından daha kıymetli değil. Bir beyaz olarak hayatım beyaz olmayan birinin hayatından daha kıymetli değil. Bizim gibi sağlık çalışanları için ten rengimiz, inançlarımız, dinlerimiz ne olursa olsun her insanın hayatı eş değerdir."

"Bizi koruduğunuz için teşekkürler Türkiye"

Fransa hükümetinin filodaki aktivistlere Gazze'ye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunduğunu ve sonrasında filoyu güvence altına almak için "kesinlikle hiçbir şey yapmadığını" söyleyen Andre, İsrail'in serbest bıraktığı filo aktivistlerinin çoğunun Türkiye üzerinden ülkelerine döndüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin insansız hava araçları ile filonun korunmasına yardımcı olduğuna değinen Andre, "Muhtemelen (aktivistler) ülkenizden geçtiler, bu yüzden bizi koruduğunuz için bir kez daha teşekkürler Türkiye!" dedi.

Andre aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere ilişkin şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Uluslararası Af Örgütü'nün değerlendirmesine göre, birkaç gün önce hala en az 11 bin Filistinli tutuklu var. (Ateşkes) anlaşmaları gerçekten imzalanırsa, bu sayı biraz azalabilir. Ancak bu tutuklular arasında sizin ve benim gibi, sadece hukuka, etiğe, hizmete duyarlı vatandaşlar olan insanlar var. Tanıştığımız birçok meslektaşımız var; bakıcılar, doktorlar, baş hekimler, hayatlarını insanlığa, acı çekenlere hizmet etmek için feda edenler. ve bu insanların bugün hala gözaltında tutuluyor, işkence görüyor olması akıl almaz bir şey."