Fransız Çöp İşçileri Sendikası Yeniden Grev İlan Etti

Paris'teki çöp işçilerini temsil eden bir sendika, hükümetin tartışmalı emeklilik reform tasarısına karşı protestolarını önümüzdeki haftadan itibaren sürdüreceğini bildirdi.

Paris'teki çöp işçilerini temsil eden bir sendika, hükümetin tartışmalı emeklilik reform tasarısına karşı protestolarını önümüzdeki haftadan itibaren sürdüreceğini bildirdi.

Fransa'nın en büyük sendikası olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT), 13 Nisan'da yeni bir grevin başlayacağını duyurdu.

Temizlik işçileri, bu kategorideki işçiler için yasal emeklilik yaşını 57'den 59'a çıkaracak olan emeklilik reformu tasarısından duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdi.

SES (Fransızca): LUC RAMELET, Çöp toplayıcı:

"Greve haklı nedenlerle çıkıyoruz. Emeklilik reformu grev için çok iyi bir neden. Neden bırakalım ki? Motive olduk. Bu hareketi sürdürmek bize bağlı."

Geçen ayki protesto nedeniyle Paris sokaklarında 10.000 tondan fazla çöp birikmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Fransa'nın Saint-Etienne kentinden bildiriyor. (XHTV)