Fransız Çiftçiler Tarım Politikasına Tepki Gösterdi
Fransa'nın Bretonya bölgesindeki çiftçiler, hükümetin tarım politikasını eleştirmek için traktörleriyle gösteri düzenledi. Çiftçiler, tarım faaliyetlerindeki aşırı düzenlemelerden şikayetçi olduklarını belirterek protesto gerçekleştirdi.
Fransa'nın Bretonya bölgesi Rennes kentindeki çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki olarak traktörleriyle gösteri düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler, Rennes'de traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.
Çiftçiler, tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükümetin tarım politikasını eleştirdi.
Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler buradaki otoparka saman döktü ve resmi evrakları saçtı.
Ardından çiftçiler traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.
Rennes polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çiftçilerin 100 traktörle eylem yaptığı belirtildi.