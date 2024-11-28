Üye Girişi
Haberler
MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Yerine kayyum atanan muhtar sessizliğini bozdu

Fransız Çiftçiler INRAE Önünde Sembolik Protesto Düzenledi

Fransız Çiftçiler INRAE Önünde Sembolik Protesto Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te çiftçiler, Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü (INRAE) önünde sembolik bir duvar örerek eylem yaptı. Çiftçiler, INRAE'yi kendilerine destek vermemekle suçlayarak 'Dolandırıcı INRAE' ifadeleriyle protesto ettiler.

Fransa'nın başkenti Paris'te çiftçiler, kendilerine destek vermemekle suçladıkları Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü (INRAE) önünde beton bloklarla sembolik duvar ördü.

Fransız çiftçiler, sabah saatlerinde Paris'teki INRAE binasının önünde toplandı.

Enstitünün önüne beton bloklarla sembolik bir duvar ören çiftçiler, söz konusu duvarın üzerine turuncu boyayla "Dolandırıcı INRAE" yazdı.

INRAE'nin "bir işe yaramadığını" savunan eylemciler, ördükleri duvarın üzerine de "Fransa, hala çiftçilerini istiyor musun?" yazılı afişi koydu.

INREA'nın önüne "Bir işe yaramıyor, satılık." yazılı büyük bir afiş de bağlayan çiftçiler, enstitünün 1 milyar avroluk bütçesine rağmen kendilerine destek vermek için bir şey yapmadığını savundu.

Fransız çiftçilerin AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı eylemleri sürüyor

Fransa'da 18 Kasım'dan bu yana Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için traktörleriyle eylemler başlatan çiftçiler, ülke çapındaki protestolarını sürdürüyor.

26 Kasım'da Meclis'in ardından dün de Senato, Paris hükümetinin, AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına destek verdi.

Senatoda hükümetin AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına ilişkin yapılan oylama, 1 "hayır"a karşı 338 "evet"le kabul edildi.

Paris hükümetinin bu açıklamasının, hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine Güney Ortak Pazarı tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ile MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve Güney Ortak Pazarı ülkeleri, AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
img

Şampiyonlar Ligi'nde atılan gole bakın
img

Dünya devinin eski futbolcusu komşuda cumhurbaşkanı adayı oldu
img

Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnci Taneleri 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 28 Kasım İnci Taneleri 24. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 29 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Terazi, Oğlak burcu yorumu! 29 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Ankara Adliyesi yasak aşk olayı nedir? Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış Cenneti Ege Karabenli kimdir, sevgilisi var mı, evli mi? Boyu, kilosu kaç? BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi) Fenerbahçe-Slavia Prag maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın bilgileri! Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Kartalkaya kayak pistleri nasıldır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.