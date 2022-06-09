Fransız çevreci, Eyfel Kulesi'nin önündeki 200 yıllık ağacın üzerinde açlık grevi yapıyor - Haberler

Fransız çevreci, Eyfel Kulesi'nin önündeki 200 yıllık ağacın üzerinde açlık grevi yapıyor
DailyMotion.com - Güncel
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Fransız çevreci Thomas Brail, Eyfel Kulesi'nin önünde belediye tarafından yapılmak istenen çevre düzenlenmesini ve ülkedeki ormanların tahrip edilmesini protesto etmek için 200 yıllık bir ağacın tepesinde 4 Haziran'dan bu yana açlık grevinde.
Fransız çevreci Thomas Brail, Eyfel Kulesi'nin önünde belediye tarafından yapılmak istenen çevre düzenlenmesini ve ülkedeki ormanların tahrip edilmesini protesto etmek için 200 yıllık bir ağacın tepesinde 4 Haziran'dan bu yana açlık grevinde.
DailyMotion.com / Güncel