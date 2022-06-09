Fransız çevreci, Eyfel Kulesi'nin önündeki 200 yıllık ağacın üzerinde açlık grevi yapıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransız çevreci, Eyfel Kulesi'nin önündeki 200 yıllık ağacın üzerinde açlık grevi yapıyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Fransız çevreci Thomas Brail, Eyfel Kulesi'nin önünde belediye tarafından yapılmak istenen çevre düzenlenmesini ve ülkedeki ormanların tahrip edilmesini protesto etmek için 200 yıllık bir ağacın tepesinde 4 Haziran'dan bu yana açlık grevinde.

Fransız çevreci Thomas Brail, Eyfel Kulesi'nin önünde belediye tarafından yapılmak istenen çevre düzenlenmesini ve ülkedeki ormanların tahrip edilmesini protesto etmek için 200 yıllık bir ağacın tepesinde 4 Haziran'dan bu yana açlık grevinde.

DailyMotion.com / Güncel

Eyfel Kulesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title