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Fransız Bisiklet Tutkunu Beyşehir'de Konukseverlikle Karşılandı

Fransız Bisiklet Tutkunu Beyşehir'de Konukseverlikle Karşılandı
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Fransa'dan bisikletle tura çıkan gezgin Paul Prat, Beyşehir'e geldi ve Türk konukseverliğine teşekkür etti. Beyşehir Bisiklet Evi'nde ağırlanan Prat, bisiklet forması hediye aldı. Ayrıca, ilçede eğitim kurumlarına kitap bağışında bulunuldu.

Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız gezgin, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Fransız bisiklet tutkunu Paul Prat, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Prat, Türk insanına cana yakınlığı ve konukseverliği için teşekkür ederek, Beyşehir'i çok sevdiğini ve yeniden gelmek istediğini kaydetti.

Gezgine, bisiklet forması hediye edildi.

Beyşehir de eğitim kurumlarına kitap bağışı

Ülkem Okuyor Derneği tarafından ilçede bulunan liselere kitap bağışında bulunuldu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yapılan bağışlarla öğrencilerin kültürel gelişimine büyük katkı sağlandığını söyledi.

Bu tür desteklerle gençlerin okuma alışkanlığının artacağını belirten Konuk, dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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