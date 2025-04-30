Fransız Bisiklet Tutkunu Beyşehir'de Konukseverlikle Karşılandı

Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız gezgin, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Fransız bisiklet tutkunu Paul Prat, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Prat, Türk insanına cana yakınlığı ve konukseverliği için teşekkür ederek, Beyşehir'i çok sevdiğini ve yeniden gelmek istediğini kaydetti.

Gezgine, bisiklet forması hediye edildi.

Beyşehir de eğitim kurumlarına kitap bağışı

Ülkem Okuyor Derneği tarafından ilçede bulunan liselere kitap bağışında bulunuldu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yapılan bağışlarla öğrencilerin kültürel gelişimine büyük katkı sağlandığını söyledi.

Bu tür desteklerle gençlerin okuma alışkanlığının artacağını belirten Konuk, dernek yetkililerine teşekkür etti.