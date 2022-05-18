Fransız basını: Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak &quot;insanlığa karşı suça ortak olduğu&quot; iddiasıyla... - Haberler

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Fransız basını: Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla...

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransız basını: Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla...

Fransız basını: Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

Fransız basını: Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Lafarge, Suriye, Paris, DEAŞ, Güncel, Haberler

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