Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransız bakanın Roma'da kurulacak yeni hükümete dair sözleri İtalya'da tepki çekti

Güncel Haberler

Fransız bakanın Roma'da kurulacak yeni hükümete dair sözleri İtalya'da tepki çekti

Fransa Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone'un "Roma ile çalışmak istiyoruz ama hak ve özgürlüklere saygıyı gözlemleyeceğiz" açıklaması, İtalya'da başbakan olması muhtemel aşırı sağcı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın tepkisini çekti.

Fransa Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone'un "Roma ile çalışmak istiyoruz ama hak ve özgürlüklere saygıyı gözlemleyeceğiz" açıklaması, İtalya'da başbakan olması muhtemel aşırı sağcı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın tepkisini çekti.

Fransız Bakan Boone'un dün İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği demeçte sarf ettiği, "Roma ile çalışmak istiyoruz ama hak ve özgürlüklere saygıyı gözlemleyeceğiz. Hukukun üstünlüğü değerlerine ve bu konudaki düzenlemelere dair son derece dikkatli olacağız." ifadeleri, iki ülke arasında polemiğe yol açtı.

Boone'un bu sözlerine ilk yanıt, İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan, başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisinin lideri Giorgia Meloni'den geldi.

Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Sol tandanslı basının, yabancı bir hükümet üyesinin yaptığı açıklamaları yanlış aktardığını umuyorum ve Fransız hükümetinin, AB üyesi olan egemen bir devlete karşı kabul edilemez, müdahale tehdidini andıran bu sözleri yalanlayacağına güveniyorum. Demokratik Partinin liderlik ettiği hükümetlerin yurt dışından koruma talep ettiği dönemler sona erdi." ifadelerini kullandı.

Tartışmaya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da dahil olarak, "İtalya, anayasasına ve AB değerlerine saygı göstererek kendi başının çaresine bakmasını bilir." açıklamasını yaptı.

İtalya'dan yönelen tepkilere Fransız Bakan Boone'a yakın kaynaklardan karşılık geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre Boone'a yakın kaynaklar, " Fransa'nın İtalyanların demokratik seçimine açıkça saygı duyduğunu ve bakanın kimseye ders verme niyetinde olmadığını" belirtti.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da "Fransa'nın gelecek İtalyan hükümetiyle iyi niyetle çalışacağı" açıklaması geldi.

İki ülke yetkilileri arasındaki söz düellosu İtalyan basınında da geniş yer buldu.

La Repubblica gazetesi "İtalya ile Fransa arasında ilk kavga", La Stampa "Meloni'ye Mattarella kalkanı" başlığıyla çıkarken Corriere della Sera gazetesi de Cumhurbaşkanı Mattarella'nın "İtalya, kendi başının çaresine bakmasını bilir" sözlerini manşetine taşıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Giorgia Meloni Fransa İtalya Roma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title