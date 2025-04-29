Fransız avukata göre, "terör" suçlaması Gazze'deki suçlara tepki verenlerin sesini kısmak için yapılıyor

Fransız avukat Rafik Chekkat, Fransa'da Gazze'deki suçlara tepki verenlerin sesini kısmak için "terör propagandası" suçlamasına başvurulduğunu söyledi.

Arap dünyası üzerine çalışmalarıyla tanınan Fransız siyaset bilimci François Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili Ocak 2024'te sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Avrupa Yahudi Örgütü (OJE) isimli kuruluşun şikayeti üzerine, 9 Temmuz 2024'te "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa'da Aix-en-Provence şehrinde gözaltına alındı.

Burgat, aynı gün yerel saatle 16.00'da serbest bırakılırken 24 Nisan'da aynı gerekçeyle yargılandığı dava kapsamında Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Savcılık, Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası talep ederken Fransız uzmanın 6 ay boyunca X hesabından paylaşım yapmasının yasaklanmasını da istedi.

Mahkeme, Burgat'ın yargılandığı davada kararını 28 Mayıs'ta açıklayacak.

Fransız avukatlar Rafik Chekkat ve Lucie Simon, bu dosyada Burgat'ın avukatlığını üstlendi.

Marsilya Barosuna bağlı Fransız avukat Chekkat, Burgat hakkındaki suçlamaların detaylarını AA muhabirine değerlendirdi.

Chekkat, Burgat'ın gözaltına alınma sebebinin arkasında, Fransız uzmanın gündemi yorumladığı 3 ayrı sosyal medya paylaşımı olduğunu ifade ederek OJE'nin şikayetinin ardından, Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) de aynı "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla Burgat hakkında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Chekkat, Paris Savcılığının dosyayı Aix-en-Provence Savcılığına devrettiğini, bu nedenle bu konuyla ilgili Burgat'ın Aix-en-Provence'de ifade verdiğini kaydetti.

9 Temmuz 2024'te Burgat'ın salıverilmesinin ardından, bu yılın mart ayında Burgat'ın "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkacağını öğrendiklerini kaydeden Chekkat, 2020'de öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin ölümüyle ilgili mahkeme kararı hakkında Burgat'ın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının da dosyaya eklendiğini belirtti.

"Gazze'nin bu (adli) prosedürün merkezinde olduğu kesin"

Chekkat, dava kapsamına giren paylaşımların ekseriyetinin Fransız uzmanın Filistin hakkındaki tutumuyla ilgili olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu konuyu işlememiş olsaydı, şu anda bu videoyu (röportajı) yapmıyor olurduk. (Burgat) Gözaltına alınmamış olurdu, mahkemeye çağrılmazdı. Bu, tabii ki şu anda Gazze Şeridi'ndeki dramatik durumla bağlantılı. Bu olmasaydı, eğer François Burgat Filistin meselesini ele almamış olsaydı, OJE veya LICRA (Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizm Karşıtı Birlik) gibi dernekler onunla ilgilenmezdi. Gazze'nin bu (adli) prosedürün merkezinde olduğu kesin."

Dosya kapsamına giren bir paylaşımda Burgat'ın, Hamas yöneticilerini İsrail'e tercih ettiğini beyan ettiği ve bunun gerekçesini açıklamak için "Siyasal İslamı Anlamak" adlı kitabından alıntı yaptığını anlatan Chekkat, "François Burgat hem siyaset uzmanı hem eski bir CNRS (Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) araştırmacısı ve ayrıca yazıları için yargılanması, bu prosedürde enteresan olan ve altını çizmemiz gereken şey." dedi.

Chekkat, Burgat'ın söz konusu yazılarının 2016'da yayınlanan ve yaklaşık 12 dile çevrilen bir kitaptan olduğuna dikkati çekerek "Fransa'daki siyasi bağlamın ve hak ve özgürlüklerin ne halde olduğunu dile getirmek adına bunun altını çizmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana Fransa'da "terör propagandası" suçlamasıyla başlatılan birçok adli süreci avukat olarak takip ettiğini anlatan Chekkat, "Gazze'de işlenen suçlara tepki verenlerin sesini kısmak amacıyla en çok başvurulan iki suçlama var; 'terör propagandası' ile 'nefret ve ayrımcılığa tahrik'. Bazen biriyle, bazen diğeriyle hatta kimi zaman her ikisiyle birden yargılanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Bu sadece baskıcı buzdağının görünen tarafı"

Chekkat, Filistinli Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, Fransız siyasetçi Anasse Kazib gibi isimler hakkında da "terör propagandası" suçlamasıyla adli süreçler veya gözaltına alınmalar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu sadece baskıcı buzdağının görünen tarafı. Yani burada sadece kamuoyunca tanınan kişiler değil, daha az bilinen pek çok kişi de vardı. Bazen aktivistler, bazen herhangi bir yere bağlı olmayan hatta sıradan insanlar diyebileceğimiz kişiler bile ifade verdi, yargılandı ve hatta terör propagandası suçundan mahkum edilenler bile oldu."

"Terör propagandasıyla" ilgili yasanın, aslında çevrim içi ortamda terör örgütlerinin yeni üyeler toplamasına karşı mücadele etmek için kullanılmak üzere tasarlandığını anlatan Chekkat, "(Bu yasa) Bugün, Filistin konusunda farklı muhalif sesleri bastırmak için kullanılıyor." diye konuştu.

Chekkat, İsrail'in anlatımıyla uyuşmayan bir tutum sergilendiğinde, "terör propagandası" veya bazen de "nefret ve ayrımcılığa tahrik" gerekçesiyle insanların yargılanma riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Bir araştırmacıyı gözaltında ve ardından yargılanırken görmenin olağan dışı bir şey olduğunu belirten Chekkat, Burgat'ın Filistin meselesi ve Yakın Doğu'da siyasi dinamikler konusunda uzman olduğunu ve bu kapsamda Meclis, Senato ve NATO nezdinde uzman olarak davet edildiğini hatırlattı.

Chekkat, Burgat hakkında, "Terör konularıyla ilgili uzman olmasına rağmen bugün 'terör propagandası' gerekçesiyle yargılanıyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı üniversitelere finansmanlarını kesmesi nedeniyle araştırmalarını devam ettiremeyecek çok sayıda araştırmacıyı ülkesinde ağırlamak istediğine değinen Chekkat, "Bir yandan Fransa'nın araştırmacıları ağırlamak istemesi çok güzel bir şey, bunu memnuniyetle karşılıyorum ama ne büyük ironi ki, aynı zamanda bir araştırmacı yazdıkları nedeniyle yargılanıyor ve 'terör propagandası' yapmakla suçlanarak mahkum edilme riskiyle karşı karşıya." değerlendirmesini yaptı.