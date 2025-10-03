Haberler

Fransız Avukat, İsrail'e Karşı Soykırım Davası Açacak

Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransızların avukatı Raphael Kempf, İsrail'in müvekkillerini alıkoymasına ilişkin Fransa'da savcılığa şikayet dilekçeleri vereceklerini açıkladı. Kempf, ayrıca Fransa'nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde harekete geçmesini talep etti.

Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransızların avukatı Raphael Kempf, İsrail'in müvekkillerini alıkoymasına ilişkin Fransa'da savcılığa şikayet dilekçeleri vereceklerini belirtti.

Kempf, başkent Paris'te basına yaptığı açıklamada, İsrail hakkındaki soykırım davasıyla ilgili Fransa'dan, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde harekete geçmesini istediklerini ifade etti.

UAD'nin İsrail'den Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesini istediğini anımsatan Kempf, İsrail'in, filoya saldırarak 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getirdi.

Kempf, İsrail tarafından alıkonulan filodaki Fransızların maruz bırakıldığı suçlar hakkında gelecek haftaya kadar Fransa'da savcılığa şikayet dilekçeleri vereceklerini açıkladı.

Avukat Kempf, Fransa'da yargının, Fransız vatandaşlarının yurt dışında maruz kaldığı suçları soruşturma yetkisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in filodaki Fransızların gemilerini kaçırdığını ve bu vatandaşları keyfi şekilde alıkoyarak 2 suç işlediğini belirten Kempf, gemi kaçırma suçunu işleyenler için 20 yıl hapis cezası bulunduğunu kaydetti.

Kempf, Fransız yolcuların İsrail'e değil, Gazze'ye gittiğinin altını çizerek İsrail makamlarının, hakkı olmamasına rağmen Fransız vatandaşlarını durdurduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
