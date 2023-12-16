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Fransız asıllı İsrail askerlerinin savaş suçlarına karşı çağrı

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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Gazze'de savaş suçu işleyen Fransız asıllı İsrail askerlerinin adalet karşısında hesap vermesini istedi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Gazze'de savaş suçu işleyen Fransız asıllı İsrail askerlerinin adalet karşısında hesap vermesini istedi.

Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de savaş suçları işleyen İsrail ordusunda 4 binden fazla Fransız asıllı askerin olduğunu belirtti.

Europe 1 radyosunun yaptığı araştırmayı kaynak gösteren Portes, Gazze'de İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu ve ABD asıllı askerlerden sonra en çok ülkesi asıllı askerlerin olduğunu kaydetti.

Portes, "İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşların bu suçlara katılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çok sayıda özel raportörü aracılığıyla bölgede soykırım yaşanması riski olduğuna dikkati çektiğini anımsatan Portes, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 18 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

Portes, söz konusu Fransız vatandaşların bölgede bulunmasının Fransa'nın onurunu zedelediğini aktararak, "Fransa, (vatandaşlarının) bu savaş suçuna katılımını en sert şekilde kınamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'den bölgede savaş suçu işleyen çifte vatandaşlığa sahip olanlar dahil Fransa vatandaşlarının Fransız yargısı önüne çıkarılmasını isteyen Portes, "Sömürgecilik insanlığa karşı bir suç teşkil ettiği için, Filistin topraklarında sömürgeciliğe katılan Fransız asıllı vatandaşlar da yaptıklarının hesabını adalet karşısında vermeli." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili İsrail Fransa Gazze Haberler

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