Fransa'yı Aşırı Sıcaklar Vurdu
Xinhua - Güncel
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PARİS, 17 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero'da bir havuzun kenarında serinlemeye çalışan insanlar, 16 Haziran 2022.
PARİS, 17 Haziran (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero'da bir havuzun kenarında serinlemeye çalışan insanlar, 16 Haziran 2022. Fransız Meteoroloji Kurumu Perşembe günü yaptığı açıklamada, "sıcaklıklarda istisnai bir zirve" yaşanacağı uyarısında bulunarak ülkenin büyük bölümünün sıcaklık dalgasının etkisi altına gireceği tahminiyle halka son derece dikkatli olma çağrısı yaptı.(Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Xinhua / Güncel