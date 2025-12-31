Haberler

Fransa'dan Yemen'in toprak bütünlüğüne destek

Güncelleme:
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki durumun endişeyle takip edildiğini belirterek, Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını vurguladı. Fransa, bölgedeki siyasi çözüme ulaşmak için desteklediği diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

Fransa'nın Yemen'in birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'deki durumun endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, " Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 23 Aralık'taki açıklaması doğrultusunda, Yemen'in birliğine ve toprak bütünlüğüne, ayrıca (bölgedeki) hükümet ve Başkanlık Konseyinin yetkilerine bağlılığını yeniden belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fransa'nın bölgede siyasi çözüme ulaşmak için sarf edilen diplomatik çabaları desteklediği kaydedildi.

Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmalar, ülkede ciddi bir insani krize yol açarken, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki deniz ticareti ile bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde de doğrudan etkiler oluşturuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümete destek verdiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi çözüm girişimleri ise aralıklarla devam ediyor.

Bölge ülkeleri, Yemen'de kalıcı bir barışın sağlanmasının Orta Doğu, Kızıldeniz havzası ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı açısından kritik önem taşıdığına işaret ediyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
