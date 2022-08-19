Fransa 'Yemen'de BAE kontrolündeki bir gaz tesisinde askerleri olduğu' iddiasını yalanladı

Fransa, Yemen'in Belhaf Limanı'nda yer alan gaz tesisinde askeri varlığı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İddiayı gündeme Yemen'deki İran destekli Husiler gündeme getirdi.

Husilere bağlı "26sep.net" internet sitesinde yer alan haberde, "Fransız kuvvetlerinden onlarca askerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üssündeki Şebve'ye bağlı Belhaf'taki gaz tesisine ulaştığı" öne sürüldü.

Haberde, "Arap koalisyonunun desteğiyle atılan bu adımla, Belhaf gaz tesisi ile Yemen kaynaklarının ele geçirilerek Avrupa pazarlarında yağmalaması amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki Fransız büyükelçiliği, Husilerin söz konusu iddiasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yemen'deki Belhaf bölgesinde Fransız kuvvetlerinin varlığına işaret eden iddiaları öğrendik. Bu iddialar tamamen asılsız söylentilerdir. Bu iddiaları resmi olarak yalanlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'in güneyinde yer alan Şebve, önemli petrol kaynaklarına sahip. Belhaf gaz tesisi de ülkedeki en büyük proje olarak tanımlanıyor. Hükümet kaynakları tesisi yeniden başlatmanın devlet hazinesine yıllık milyarlarca dolar getiri sağlayacağını söylüyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.