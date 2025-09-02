Fransa Yaz Aylarında 30 Bin Hektar Orman Kaybetti

Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, 1900'den bu yana en sıcak üçüncü yazını geçiren ülkede çıkan yangınlarda 30 bin hektar ormanlık alanın yok olduğunu söyledi.

Pannier-Runacher, başkent Paris'te düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında ülkenin büyük bölümünü etkileyen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Fransa'nın 1900'den bu yana en sıcak üçüncü yazını geçirdiğine işaret eden Pannier-Runacher, ağustos ayında ülkenin güneyindeki farklı noktalarda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirtti.

Pannier-Runacher, yaz aylarında son derece ciddi iki sıcak hava dalgasının yaşandığını, gelecek yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli olacağını söyledi.

Ülkede bu yaz çıkan yangınlara ilişkin, "Orman yangınları, 30 bin hektarlık alanı yok etti." diyen Pannier-Runacher, 11 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı Ribaute köyündeki yangının, son 52 yıl göz önünde bulundurulduğunda Aude vilayeti ve Akdeniz için "tarihi" olduğunu bildirdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France'un Üst Yöneticisi (CEO) Virginie Schwarz da Fransa'da 1947'den bu yana 51 sıcak hava dalgasının kaydedildiğini, bunlardan 25'inin 1947-2011 yıllarında, geri kalan 26'sının ise 2011'den bu yana yaşandığını söyledi.