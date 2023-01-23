Fransa'ya 17 yıl sonra ilk kez bir Cezayir Genelkurmay Başkanı resmi ziyarette bulundu Güncel Haberler Fransa'ya 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Cezayir Genelkurmay Başkanı resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fransa'ya 17 yıl aradan sonra ilk kez bir Cezayir Genelkurmay Başkanı resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'yı Paris'teki Askeri Okul'da ağırladı. Burkhard, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cezayirli mevkidaşı Şankariha'yı Askeri Okul'da ağırlamaktan onur duyduğunu, bu stratejik diyaloğun, Fransa ile Cezayir orduları arasındaki işbirliğinin derinleşmesi kapsamına girdiğini ifade etti. Fransız basını, en son 17 yıl önce bir Cezayir Genelkurmay Başkanının Fransa'ya resmi ziyarette bulunduğunu aktardı. Kaynak: AA / Güncel Cezayir Fransa Paris Güncel Haberler

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