Fransa, Vizesiz Cezayirli Diplomatik Personeli Sınır Dışı Edecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, vizesi bulunmayan, diplomatik pasaportu olan Cezayirli personelin sınır dışı edileceğini bildirdi.

Fransız BFMTV kanalına konuk olan Barrot, Cezayir ve Fransa arasındaki diplomatik krize ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, Cezayir'in 12 Mayıs'ta ülkesindeki Fransız memurları sınır dışı etme kararını "haksız" bulduğunu dile getirdi.

Cezayir'in bu adımına sert ve orantılı bir şekilde yanıt vereceklerini ifade eden Barrot, şu anda vizesi bulunmayan, Fransa'da diplomatik pasaportu olan Cezayirli personelin gönderileceğini belirtti.

Barrot yarın Türkiye'ye gelecek

Bu arada Dışişleri Bakanı Barrot, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini ifade ederek İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine değindi.

"İstanbul'a gelmezse bu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in savaş istediğinin bir kez daha teyidi olur." diyen Barrot, Rus ekonomisini felç etmek için Rusya'ya yıkıcı yaptırımların uygulanmasını istediğini ifade etti.

Barrot, Gazze Şeridi'nde soykırım yaşanıp yaşanmadığı konusunu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) belirleme yetkisinin bulunduğunu belirterek "Gazze'de yaşananlar, benzeri görülmemiş bir insani felaket." dedi.

Gazze'de yaşananların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Jean-Noel Barrot, İsrail hükümetinin yaklaşık 2,5 aydır bölgede insani yardımlara uyguladığı abluka nedeniyle Filistinli çocuk ve ailelerin susuz ve aç kaldığına dikkati çekti.

Cezayir ve Fransa arasında "diplomat" krizi

Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayirli, "Amir DZ" olarak bilinen muhalif Amir Boukhors'un kaçırılmasına ilişkin iddialarla bağlantılı olarak 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve Fransa topraklarında ciddi suçlar işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cezayir, Fransa'daki konsolosluk çalışanının tutuklanması nedeniyle 13 Nisan'da Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, 14 Nisan'da da 12 Fransız konsolosluk çalışanından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Paris hükümeti Cezayir'in bu adımına misilleme yapıp, 15 Nisan'da 12 Cezayirli diplomatın sınır dışı edileceğini duyurarak, Cezayir Büyükelçisini istişarelerdeler bulunmak için geri çağırmıştı.

Son olarak Cezayir, bu ay Fransa'nın diplomatik ve konsolosluk misyonlarında görevli 15 kişinin "uygulanmakta olan prosedürlere aykırı şekilde atanmış" olmaları nedeniyle, ülkeyi derhal terk etmelerini talep etmişti.