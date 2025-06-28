Fransa ve Yunanistan'dan İran ve İsrail'e Ateşkes Çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İran ve İsrail'in ateşkes koşullarına uyması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa'da savunma ve göç alanında işbirliği yapılması gerektiğini belirttiler.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İran ve İsrail'in ateşkes koşullarına uymaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barrot, dün başkent Paris'te Yerapetritis'i ağırladı.

Barrot ve Yerapetritis, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu ve ekonomik işbirliğinin üst düzeyde seyrettiğini belirtti.

Ülkeleri arasındaki stratejik ortaklığın ve sivil güvenlik alanındaki işbirliğinin nasıl uygulandığı görüşen iki bakan, göç ve savunma konusunda Avrupa'da güçlendirilmiş bir işbirliği üzerinde çalışmanın önemini vurguladı.

İkili, Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret politikasının, karşılıklı yarara dayalı ortaklıkların geliştirilmesini sağlaması gerektiğini ve AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasındaki tarımla ilgili kısmın iyileştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.

Ukrayna'ya desteğin önemi vurgulan Barrot ve Yerapetritis, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesten duydukları memnuniyeti ve tarafların ateşkes koşullarına uyması çağrısında bulundu.

İkili, Suriye'deki geçiş sürecini ele alarak, tüm Suriye halkının korunması ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlar, Gazze ve Libya'daki son gelişmeleri de görüştü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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