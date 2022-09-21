Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat Güncel Haberler Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi. Yunan basınındaki habere göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyecek. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor. 24 Eylül-1 Ekim'de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Atina'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan Yunanistan Fransa Ege Güncel Haberler

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